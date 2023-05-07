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Як російська агресія змінила портрет українців у Польщі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 чер, 2023 09:15
Пропонуємо до обговорення:
Масовий наплив воєнних біженців до Польщі, а також повернення частини українських чоловіків для оборони України змінили портрет громадян України, які проживали у Польщі.
Дивися повний текст Як російська агресія змінила портрет українців у Польщі - дослідження
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Ірина_, Модератор
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