RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як російська агресія змінила
портрет українців у Польщі...

Як російська агресія змінила портрет українців у Польщі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:15

Як російська агресія змінила портрет українців у Польщі...

Пропонуємо до обговорення:
Масовий наплив воєнних біженців до Польщі, а також повернення частини українських чоловіків для оборони України змінили портрет громадян України, які проживали у Польщі.

Дивися повний текст
Як російська агресія змінила портрет українців у Польщі - дослідження
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99095
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Історичний мінімум: скільки українців офіційно...
R2 » Сер 17 тра, 2023 19:04
2 319
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 тра, 2023 07:59
BIGor
Частина українців отримає по дві пенсії. Як зміняться...
R2 » Нед 07 тра, 2023 11:40
3 325
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 тра, 2023 12:27
welmexplus
Дефіциту не уникнути: українців попередили про...
R2 » П'ят 05 тра, 2023 13:56
6 626
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 16:32
вектор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4646)
06.06.2023 09:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.