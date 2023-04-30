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Ірина Попова: фінансовий
моніторинг, що він може дати...

Ірина Попова: фінансовий моніторинг, що він може дати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:20

Ірина Попова: фінансовий моніторинг, що він може дати...

Пропонуємо до обговорення:
Те, що здається ворожим й викликає побоювання, може стати необхідним.

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Ірина Попова: фінансовий моніторинг, що він може дати бізнесу
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:21

Верховний суддя спійманий на хабарі, міністр офшорний яйця купляє втридорого, а тут така гарна стаття про фінмоніторінг і як він допоможе бізнесу.
pilivilibillibons
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