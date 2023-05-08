За січень-травень дефіцит загального фонду державного бюджету України за 5 місяців року становив 401,9 млрд гривень, у травні – 91,3 млрд.
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Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп
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Додано: Вів 06 чер, 2023 09:30
Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп
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Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп
Додано: Вів 06 чер, 2023 09:30
Дякую фінансу, але з базовим рівнем аналітики все зрозуміло. Все почалося не з майдану, все почалось зі знищення освіти у 90-х.
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