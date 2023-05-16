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В Україні ліквідували 10 нових
схем для виїзду ухилянтів...

В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:26

В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу. За суми від 1 до 10 тис. дол. організатори оборудок пропонували громадянам свою «допомогу» в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон.

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В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон
R2
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