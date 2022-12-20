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Євросоюз виділяє €33
мільярди на транспортну...

Євросоюз виділяє €33 мільярди на транспортну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 01:35

Євросоюз виділяє €33 мільярди на транспортну...

Пропонуємо до обговорення:
У Львівській ОВА підписали Угоду про участь України у програмі «Механізм «Сполучення Європи», за якою ЄС виділяє 33 мільярди євро для розбудови української транспортної інфраструктури.

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Євросоюз виділяє €33 мільярди на транспортну інфраструктуру України
R2
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