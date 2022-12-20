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Євросоюз виділяє €33 мільярди на транспортну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 чер, 2023 01:35
Пропонуємо до обговорення:
У Львівській ОВА підписали Угоду про участь України у програмі «Механізм «Сполучення Європи», за якою ЄС виділяє 33 мільярди євро для розбудови української транспортної інфраструктури.
Дивися повний текст Євросоюз виділяє €33 мільярди на транспортну інфраструктуру України
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Додано: Сер 07 чер, 2023 01:36
а чего не триллиона? вы бы хоть читали что пишите
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