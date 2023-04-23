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Названо головний секрет економії
пального при їзді трасою

Названо головний секрет економії пального при їзді трасою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 08:20

Названо головний секрет економії пального при їзді трасою

Пропонуємо до обговорення:
Оптимальна, тобто найнижча витрата палива при русі по трасі досягається на швидкості від 90 до 110 км/год.

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Названо головний секрет економії пального при їзді трасою
R2
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