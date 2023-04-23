Оптимальна, тобто найнижча витрата палива при русі по трасі досягається на швидкості від 90 до 110 км/год.
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Названо головний секрет економії пального при їзді трасою
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Додано: Чет 08 чер, 2023 08:20
Названо головний секрет економії пального при їзді трасою
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Названо головний секрет економії пального при їзді трасою
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