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Vodafone заявив про запуск
фіксованого інтернету з...

Vodafone заявив про запуск фіксованого інтернету з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:23

Vodafone заявив про запуск фіксованого інтернету з...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор Vodafone виходить на ринок із пропозицією високошвидкісного фіксованого домашнього інтернету – Vodafone GigabitNet.

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Vodafone заявив про запуск фіксованого інтернету з гігабітною швидкістю: зможе працювати без електрики
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:24

Во, один заголовок без текста! Давно было пора на такой формат статей переходить.
moveton
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