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Vodafone заявив про запуск фіксованого інтернету з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 чер, 2023 22:23
Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор Vodafone виходить на ринок із пропозицією високошвидкісного фіксованого домашнього інтернету – Vodafone GigabitNet.
Дивися повний текст Vodafone заявив про запуск фіксованого інтернету з гігабітною швидкістю: зможе працювати без електрики
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:24
Во, один заголовок без текста! Давно было пора на такой формат статей переходить.
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moveton
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