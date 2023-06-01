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Як буде регулюватися ринок
криптовалют в Україні:...

Як буде регулюватися ринок криптовалют в Україні:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 01:43

Як буде регулюватися ринок криптовалют в Україні:...

Пропонуємо до обговорення:
Регулювання ринку віртуальних активів в Україні має бути наближеним до європейський норм із урахуванням особливостей національної правової та фінансової системи. У цьому напрямі НБУ готовий працювати разом з іншими регуляторами України.

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Як буде регулюватися ринок криптовалют в Україні: відповідь НБУ
R2
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