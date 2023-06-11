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Нацбанк відновив продаж
нумізматичної продукції онлайн

Нацбанк відновив продаж нумізматичної продукції онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 09:27

Нацбанк відновив продаж нумізматичної продукції онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України відновив роботу інтернет-магазину нумізматичної продукції в тестовому режимі.

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Нацбанк відновив продаж нумізматичної продукції онлайн
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Модератори: Ірина_, Модератор

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