Серед автомобілістів заведено вважати, що електрокари є не найкращим придбанням із погляду перепродажу на вторинному ринку.
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Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років
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Додано: Нед 11 чер, 2023 14:01
Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років
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Дивися повний текст
Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років
Додано: Нед 11 чер, 2023 14:01
Кто себе купит 3х летний айфон дороже чем новый ???? Не смешите . Электрокары новые дешевеют в два раза уже на заводе , так как конкуренция растёт , а о б у и ресиверы быть не может сыпятся в цене за 3 года хуже чем айфоны , пример тесла 3 стоила 50000 , сейчас 25000 в Калифорнии и это только начало , себестоимость электрокара в два раза ниже бензо авто , двигало от электро пилы на пальчиковых батарейках с айпедом посередине , и все вложения в современный электро авто
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