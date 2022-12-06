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УЗ призначила додатковий
потяг Одеса-Київ

УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 23:58

УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №248/247 Одеса - Київ, який розпочне курсувати вже з 11 червня.

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УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 23:58

Жодного немає зараз в Україні, тому доступними їх назвати важко. Через моду на кросовер всі з глузду з'їхали. Всі салони забиті кросоверами
gkar3d
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Модератори: Ірина_, Модератор

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