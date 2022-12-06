"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №248/247 Одеса - Київ, який розпочне курсувати вже з 11 червня.
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УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ
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Додано: Нед 11 чер, 2023 23:58
УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ
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УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ
Додано: Нед 11 чер, 2023 23:58
Жодного немає зараз в Україні, тому доступними їх назвати важко. Через моду на кросовер всі з глузду з'їхали. Всі салони забиті кросоверами
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