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Федоров розповів, скільки
податків українські підприємці...

Федоров розповів, скільки податків українські підприємці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 09:58

Федоров розповів, скільки податків українські підприємці...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився статистикою сплати податків українськими підприємцями через застосунок "Дія". За його словами у 2022 році через "Дію" було сплачено 1,4 млрд грн податків.

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Федоров розповів, скільки податків українські підприємці заплатили через \"Дію\"
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 09:59

Федоров рассказал на какую сумму ограбили Украинцев через Дию.
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