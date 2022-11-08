Іспанія розглядає можливість заборони близькомагістральних рейсів для боротьби зі зміною клімату за прикладом Франції.
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Ще одна країна вирішила заборонити частину внутрішніх авіарейсів
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:13
Ще одна країна вирішила заборонити частину внутрішніх...
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Дивися повний текст
Ще одна країна вирішила заборонити частину внутрішніх авіарейсів
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