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Ще одна країна вирішила
заборонити частину внутрішніх...

Ще одна країна вирішила заборонити частину внутрішніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:13

Ще одна країна вирішила заборонити частину внутрішніх...

Пропонуємо до обговорення:
Іспанія розглядає можливість заборони близькомагістральних рейсів для боротьби зі зміною клімату за прикладом Франції.

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Ще одна країна вирішила заборонити частину внутрішніх авіарейсів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:13

это правильно, надо пересесть на ослов
parus1952
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