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Кіпр закликав місцеві банки
дотримуватися санкцій проти...

Кіпр закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:15

Кіпр закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Кіпру закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти росії і "не терпітиме" порушень обмежень, введених Європейським Союзом.

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Кіпр закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти росії
R2
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