Уряд Кіпру закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти росії і "не терпітиме" порушень обмежень, введених Європейським Союзом.
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Кіпр закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти росії
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Додано: Сер 14 чер, 2023 13:15
Кіпр закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти...
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Дивися повний текст
Кіпр закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти росії
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