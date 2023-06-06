|
|
|
ШІ може підвищити продуктивність праці в компанії на 14%...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 чер, 2023 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Працівники в одній з фірм Fortune 500, що займається розробкою програмного забезпечення, стали в середньому на 14% продуктивнішими, ніж ті, хто не отримав такого доступу.
Дивися повний текст ШІ може підвищити продуктивність праці в компанії на 14% – дослідження
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99129
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|