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ШІ може підвищити продуктивність
праці в компанії на 14%...

ШІ може підвищити продуктивність праці в компанії на 14%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:23

ШІ може підвищити продуктивність праці в компанії на 14%...

Пропонуємо до обговорення:
Працівники в одній з фірм Fortune 500, що займається розробкою програмного забезпечення, стали в середньому на 14% продуктивнішими, ніж ті, хто не отримав такого доступу.

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ШІ може підвищити продуктивність праці в компанії на 14% – дослідження
R2
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