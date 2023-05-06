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Які професії у Німеччині зараз
мають найбільший попит:...

Які професії у Німеччині зараз мають найбільший попит:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 17:04

Які професії у Німеччині зараз мають найбільший попит:...

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина – в трійці європейських країн, які прийняли найбільше біженців на тлі російсько-української війни. В країні відкрили тисячі вакансій для трудових мігрантів з України. Втім, є й ті професії, які мають найбільший попит.

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Які професії у Німеччині зараз мають найбільший попит: перелік
R2
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