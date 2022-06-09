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В Україні понад 270 тис.
ІТ-ФОПів. У яких сферах і...

В Україні понад 270 тис. ІТ-ФОПів. У яких сферах і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 17:59

В Україні понад 270 тис. ІТ-ФОПів. У яких сферах і...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 24 лютого 2023 року в Україні нараховувалося 271 699 ФОПів, які працюють у сфері ІТ. За рік повномасштабної війни кількість ІТ-фахівців, зареєстрованих як ФОПи, збільшилася на 31 793 особи, або на 13%.

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В Україні понад 270 тис. ІТ-ФОПів. У яких сферах і областях відкривають найбільше
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