В укриття Києва закупили барабанів на 1 млн гривень. Як вказують в Prozorro це все для психологічного розвантаження дітей під час повтряних тривог.
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Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві
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Додано: Сер 14 чер, 2023 18:31
Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві
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Дивися повний текст
Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві
Додано: Сер 14 чер, 2023 18:31
Зато на молоточках сэкономили - один комплект палочек на два барабана!
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