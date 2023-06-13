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Нацбанк випустив нову монету
"Народжений в Україні":...

Нацбанк випустив нову монету "Народжений в Україні":...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 07:42

Нацбанк випустив нову монету "Народжений в Україні":...

Пропонуємо до обговорення:
У четвер, 1 червня, Національний банк України (НБУ) представив нову монету, присвячену українським дітям. Презентація відбулася у Міжнародний день захисту дітей під час конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова", повідомляє регулятор.

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Нацбанк випустив нову монету \"Народжений в Україні\": який вигляд вона має
R2
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