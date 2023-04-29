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В Офісі президента анонсували,
що відбудують Каховську...

В Офісі президента анонсували, що відбудують Каховську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 13:52

В Офісі президента анонсували, що відбудують Каховську...

Пропонуємо до обговорення:
Українська влада планує відбудувати зруйновану росіянами Каховську дамбу після звільнення територій, але на це підуть роки.

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В Офісі президента анонсували, що відбудують Каховську дамбу, але “на це підуть роки”
R2
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