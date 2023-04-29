Українська влада планує відбудувати зруйновану росіянами Каховську дамбу після звільнення територій, але на це підуть роки.
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В Офісі президента анонсували, що відбудують Каховську дамбу, але “на це підуть роки”
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:52
В Офісі президента анонсували, що відбудують Каховську...
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В Офісі президента анонсували, що відбудують Каховську дамбу, але “на це підуть роки”
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