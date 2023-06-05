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Вартість життя на Кіпрі:
скільки коштує оренда житла,...

Вартість життя на Кіпрі: скільки коштує оренда житла,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 15:43

Вартість життя на Кіпрі: скільки коштує оренда житла,...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно зі статистикою, кожен п'ятий житель Кіпру – іноземець.

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Вартість життя на Кіпрі: скільки коштує оренда житла, транспорт та харчування
R2
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