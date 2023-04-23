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Названо найкращий страховий
продукт воєнного часу

Названо найкращий страховий продукт воєнного часу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 15:57

Названо найкращий страховий продукт воєнного часу

Пропонуємо до обговорення:
У Києві, 31 березня, відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.

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Названо найкращий страховий продукт воєнного часу
R2
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