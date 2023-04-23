У Києві, 31 березня, відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
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Названо найкращий страховий продукт воєнного часу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 15:57
Названо найкращий страховий продукт воєнного часу
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Названо найкращий страховий продукт воєнного часу
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