Національний банк України з 16 червня помʼякшує валютні обмеження.
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Національний банк помʼякшує валютні обмеження
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 02:08
Національний банк помʼякшує валютні обмеження
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Дивися повний текст
Національний банк помʼякшує валютні обмеження
Додано: П'ят 16 чер, 2023 02:08
соросята открывают калитку, чтобы нерезы спокойно ушли, дальше кратный девал)
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