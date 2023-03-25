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Національний банк помʼякшує
валютні обмеження

Національний банк помʼякшує валютні обмеження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 02:08

Національний банк помʼякшує валютні обмеження

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України з 16 червня помʼякшує валютні обмеження.

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Національний банк помʼякшує валютні обмеження
R2
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соросята открывают калитку, чтобы нерезы спокойно ушли, дальше кратный девал)
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