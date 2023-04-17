Парламент і Рада ЄС погодилися змінити процедуру подачі заяв на шенгенську візу. Вся процедура подачі відбуватиметься повністю онлайн.
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В ЄС розповіли, якими будуть шенген-візи нового формату
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:03
В ЄС розповіли, якими будуть шенген-візи нового формату
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Дивися повний текст
В ЄС розповіли, якими будуть шенген-візи нового формату
Додано: Суб 17 чер, 2023 22:03
Підскажіть хто знає, звичайні візи робочі, по типу таких, будуть давати?
Чи також зміни? Цікавить робочі звичайні на рік.
Додано: Суб 17 чер, 2023 22:46
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