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Ferrari планує перехід на
батарейки та вже будує завод з...

Ferrari планує перехід на батарейки та вже будує завод з...
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 01:48

Ferrari планує перехід на батарейки та вже будує завод з...

Пропонуємо до обговорення:
Перший повністю електричний Ferrari вийде на ринок після 2025 року, але компанія вже будує завод, де його збиратимуть.

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Ferrari планує перехід на батарейки та вже будує завод з виробництва електромобілів
R2
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добьют планету своими батарейками
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