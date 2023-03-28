Перший повністю електричний Ferrari вийде на ринок після 2025 року, але компанія вже будує завод, де його збиратимуть.
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Ferrari планує перехід на батарейки та вже будує завод з виробництва електромобілів
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Додано: Нед 18 чер, 2023 01:48
Ferrari планує перехід на батарейки та вже будує завод з...
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Дивися повний текст
Ferrari планує перехід на батарейки та вже будує завод з виробництва електромобілів
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