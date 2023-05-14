Очевидно, що справний вогнегасник є обов’язковим елементом безпеки, однак викликає сумніви законність штрафу за його відсутність.
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Українським водіям почали виписувати ще один штраф
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Додано: Вів 20 чер, 2023 21:19
Українським водіям почали виписувати ще один штраф
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Дивися повний текст
Українським водіям почали виписувати ще один штраф
Додано: Вів 20 чер, 2023 21:19
Мародёры как были так и остались .ничего не меняется помощи от ралицый нет только грабить наказывать а не помогать ,это уже в крови ,кашмарить народ ,когда нужна помощь ее нет урод на уроде.
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