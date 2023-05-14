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Українським водіям почали
виписувати ще один штраф

Українським водіям почали виписувати ще один штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:19

Українським водіям почали виписувати ще один штраф

Пропонуємо до обговорення:
Очевидно, що справний вогнегасник є обов’язковим елементом безпеки, однак викликає сумніви законність штрафу за його відсутність.

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Українським водіям почали виписувати ще один штраф
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:19

Мародёры как были так и остались .ничего не меняется помощи от ралицый нет только грабить наказывать а не помогать ,это уже в крови ,кашмарить народ ,когда нужна помощь ее нет урод на уроде.
kondor3334
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Модератори: Ірина_, Модератор

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