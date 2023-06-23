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Шмигаль прогнозує «справжній
бум» у виробництві...

Шмигаль прогнозує «справжній бум» у виробництві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 09:44

Шмигаль прогнозує «справжній бум» у виробництві...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що після завершення війни український військово-промисловий сектор набере швидких обертів, адже вітчизняна зброя вже показала свою ефективність на полі бою.

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Шмигаль прогнозує «справжній бум» у виробництві української зброї після війни
R2
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халва, халва... а під час війни він того не прогнозує?
ruslan42212
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Це той самий, що вже 500 000 робочих місць створив? Тоді можна вірити.
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С такою системою податкового грабунку населення, в підсумку автоматично додаеться: "Співай ластівко! Співай!"
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