Google запустила хмарний ШІ-сервіс для банків — Anti Money Laundering AI. Система навчена виявляти різні випадки «відмивання» грошей.
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Розробники Google запустили штучний інтелект, що виявляє випадки відмивання грошей
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 01:33
Розробники Google запустили штучний інтелект, що виявляє...
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Дивися повний текст
Розробники Google запустили штучний інтелект, що виявляє випадки відмивання грошей
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