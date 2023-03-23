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Розробники Google запустили
штучний інтелект, що виявляє...

Розробники Google запустили штучний інтелект, що виявляє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 01:33

Розробники Google запустили штучний інтелект, що виявляє...

Пропонуємо до обговорення:
Google запустила хмарний ШІ-сервіс для банків — Anti Money Laundering AI. Система навчена виявляти різні випадки «відмивання» грошей.

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Розробники Google запустили штучний інтелект, що виявляє випадки відмивання грошей
R2
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