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Українські аграрії втратять
ринки, але продавати зерно...

Українські аграрії втратять ринки, але продавати зерно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:46

Українські аграрії втратять ринки, але продавати зерно...

Пропонуємо до обговорення:
Українські аграрії радикально скоротять експорт зерна у 2023/24 маркетинговому році: цьому сприяли як зовнішні перепони, так і небажання самих аграріїв, які зробили висновки з проблем 2022 року.

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Українські аграрії втратять ринки, але продавати зерно задешево більше не будуть — експерт ЄБА
R2
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