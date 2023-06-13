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Україна готує проект для запуску платних доріг у п’яти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 чер, 2023 04:52
Пропонуємо до обговорення:
Україна готує технічно-економічне обґрунтування (ТЕО) для створення перших платних шляхів у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській і Полтавській областях.
Дивися повний текст Україна готує проект для запуску платних доріг у п’яти областях вартістю $6,5 млрд
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Додано: Суб 24 чер, 2023 04:52
$6,5 млрд только за обоснование? Так никакого триллиона зелени на восстановление страны не хватит.
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moveton
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