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Україна готує проект для запуску
платних доріг у п’яти...

Україна готує проект для запуску платних доріг у п’яти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 04:52

Україна готує проект для запуску платних доріг у п’яти...

Пропонуємо до обговорення:
Україна готує технічно-економічне обґрунтування (ТЕО) для створення перших платних шляхів у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській і Полтавській областях.

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Україна готує проект для запуску платних доріг у п’яти областях вартістю $6,5 млрд
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 04:52

$6,5 млрд только за обоснование? Так никакого триллиона зелени на восстановление страны не хватит.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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