Станом на середину червня в Україні зареєстровано майже 5 тисяч офіційних волонтерів.
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В Україні за пів року кількість офіційних волонтерів зросла вдвічі: найбільше збирають на «банки»
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Додано: Пон 26 чер, 2023 13:27
В Україні за пів року кількість офіційних волонтерів...
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В Україні за пів року кількість офіційних волонтерів зросла вдвічі: найбільше збирають на «банки»
Додано: Пон 26 чер, 2023 13:27
Заборонити такі сбори треба. Бо добра половина, якщо не більше, звичайні шахраї. Треба перейняти методи волонтерства із світових спільнот, де нема купи приватних збирачів, а є організації, товариства, де кожна копійка має свій документ на прихід і витрачання.
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