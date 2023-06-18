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В Україні за пів року кількість
офіційних волонтерів...

В Україні за пів року кількість офіційних волонтерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:27

В Україні за пів року кількість офіційних волонтерів...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на середину червня в Україні зареєстровано майже 5 тисяч офіційних волонтерів.

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В Україні за пів року кількість офіційних волонтерів зросла вдвічі: найбільше збирають на «банки»
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:27

Заборонити такі сбори треба. Бо добра половина, якщо не більше, звичайні шахраї. Треба перейняти методи волонтерства із світових спільнот, де нема купи приватних збирачів, а є організації, товариства, де кожна копійка має свій документ на прихід і витрачання.
myrfun
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Модератори: Ірина_, Модератор

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