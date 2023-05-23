Ми створили невеличкий тест-ребус, який нагадує про деякі статті та можливості, що гарантуються кожному з нас Конституцією України.
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Як Конституція України оберігає вас та ваші гроші (тест-ребус до свята)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:37
Як Конституція України оберігає вас та ваші гроші...
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Дивися повний текст
Як Конституція України оберігає вас та ваші гроші (тест-ребус до свята)
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