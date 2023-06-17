У World of Statistics дослідили, скільки потрібно відкладати із річної зарплатні, щоб купити новий iPhone у різних країнах світу.
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Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних країнах світу, щоб купити iPhone 14 Pro
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 29 чер, 2023 23:03
Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних...
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Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних країнах світу, щоб купити iPhone 14 Pro
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