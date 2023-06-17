RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки потрібно відкладати
із зарплатні в різних...

Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 23:03

Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних...

Пропонуємо до обговорення:
У World of Statistics дослідили, скільки потрібно відкладати із річної зарплатні, щоб купити новий iPhone у різних країнах світу.

Дивися повний текст
Скільки потрібно відкладати із зарплатні в різних країнах світу, щоб купити iPhone 14 Pro
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99168
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 23:03

Не смешите. Каждая вторая- будь то студентка, или даже школьница с 14pro. И не важно ездит она в трамвае или в маршрутке, но обязательно в руках должен находиться iphone с тремя камерами, и с капсулой. Может всев кредитах
10plusmarckolend2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
DevOps Engineer: хто він та скільки заробляє (інфографіка)
R2 » Сер 28 чер, 2023 00:36
2 200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 чер, 2023 16:38
LutsMan
Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на... 1, 2
R2 » Пон 19 чер, 2023 00:06
18 1201
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 чер, 2023 14:59
vadimv
Як і за скільки можна купити нерухомість у Чорногорії
R2 » Суб 17 чер, 2023 06:04
1 199
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 чер, 2023 06:04
vitalikahtyrskiy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8586)
30.06.2023 00:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.