Вплив агресії рф на зарплати суттєвий, та відновлення ринку праці не зупинити.
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Як змінилися зарплати за рік по регіонах (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:20
Як змінилися зарплати за рік по регіонах (інфографіка)
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Дивися повний текст
Як змінилися зарплати за рік по регіонах (інфографіка)
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