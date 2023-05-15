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Помогите оценить монету.
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Нед 02 лип, 2023 00:47
Доброго времени суток.Помогите оценить монету гривенник 1735 года.Фото могу выслать вайбер,телеграмм.Зараннее спасибо
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antonbugor
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