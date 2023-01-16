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Відмова від готівки: у
Зеленського розкрили план...

Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:40

Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план...

Пропонуємо до обговорення:
Для реалізації плану з переведення економіки України повністю на безготівкові розрахунки необхідно провести низку заходів, зокрема, амністію капіталів та комплексну податкову реформу.

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Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план переведення економіки в кешлес
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:41

«Чому потрібен кеш? Хабарі. Скільки б не було спекуляцій, що воно перейшло в безготівковий вигляд — ні. 99,9% хабарів, на жаль, досі здійснюється готівкою», — наголосив Шурма.

Тобто причиною хабарів є готівка. О це рівень мислення!
linkov_panels
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:56

  linkov_panels написав:«Чому потрібен кеш? Хабарі. Скільки б не було спекуляцій, що воно перейшло в безготівковий вигляд — ні. 99,9% хабарів, на жаль, досі здійснюється готівкою», — наголосив Шурма.

Тобто причиною хабарів є готівка. О це рівень мислення!


Нет, все довольно просто.
Над Украиной хотят поставить эксперимент цифрового государства. Посмотреть что из этого получится, а потом все внедрять в своих странах. Это мне рассказал один чел в чинах.
Раньше, на людей заводили Дело. А сейчас создали Дию, государству ничего делать не нужно. Люди сами соберут на себя компромат и прочее.
При отмене налички, люди станут принадлежать государству полностью. Ни купить ни продать - где то я уже это слышал.
Кто то скажет - бред. Жаль, но это не так.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:29

Re: Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план...

Возникнет параллельная фин система. В баксах.
В принципе, она ж и сейчас есть. За авто, квартиры и даже товары можно ими рассчитаться. Хоть это и запрещено НБУ
beee
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