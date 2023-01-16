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Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лип, 2023 11:13
Кто давал взятки они в любом виде придумают как их дать а для людей сделают хуже
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motoharakiri
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:33
Кто читал внимательно, чинуши будут анализировать опыт и сценарий перевода экономики , в Швеции заняло 10 лет, значит в Украине это только намерение декларации ,а значит политический пиар.
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volkov76111
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:58
volkov76111 написав:
Кто читал внимательно, чинуши будут анализировать опыт и сценарий перевода экономики , в Швеции заняло 10 лет, значит в Украине это только намерение декларации ,а значит политический пиар.
Електронні гроші та ще з терміном дії.
Повний контроль на витрати з боку держави.
Відсутність накопичень і всі щасливі.
Корупція? Великий капітал у цьому сенсі давно пішов у криптовалюту, все це для того ж пересiчного, нічого нового.
Чому б не спробувати черговий експеримент, тут же за кредити на все погоджуються, абсолютно на все.
Тоді ми йдемо до вас.
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Прораб
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:57
motoharakiri написав:
Кто давал взятки они в любом виде придумают как их дать а для людей сделают хуже
Натурою та продуктами харчування
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Investor_K
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:31
Investor_K написав:
Жінки зможуть контрлювати усі витрати чоловіків. Кількість розлучнь значно збільшиться.
Відносини тепер будуть чесними та прозорими
Не факт. Пароль на смартфоні вирішить проблему (не у всіх, звісно).
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fler
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Додано: Суб 08 лип, 2023 09:28
fler написав: Investor_K написав:
Жінки зможуть контрлювати усі витрати чоловіків. Кількість розлучнь значно збільшиться.
Відносини тепер будуть чесними та прозорими
Не факт. Пароль на смартфоні вирішить проблему (не у всіх, звісно).
Ви також проти готівки?
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Investor_K
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Додано: Суб 08 лип, 2023 09:38
Загнать всех в "электронку", потом неугодному нажатием кнопочки отобрать все. Начислить налог/штраф, пока не заплатишь заблокировать, штраф не нравится?! Ну иди судись холоп, лет пять доказывай, а пока всё в блоке повисит.
Х-ня на палочке в нашей реальности. Это как папуаса с пальмы спустить и тут же вручить учебник по тригонометрии и сказать с понедельника экзамен. Смешно. Но наши черти могут любой трэш организовать, доказано десятилетиями долбо@бизма.
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pirat-d
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