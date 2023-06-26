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Ціна на електрику в Україні
нижча, ніж в Словаччині,...

Ціна на електрику в Україні нижча, ніж в Словаччині,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:27

Ціна на електрику в Україні нижча, ніж в Словаччині,...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на електроенергію в Україні 3 липня нижче, ніж в сусідніх Словаччині, Угорщині та Румунії. Про це свідчать дані державного підприємства Оператор Ринку.

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Ціна на електрику в Україні нижча, ніж в Словаччині, Угорщині та Румунії — Оператор Ринку
R2
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