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Ціна на електрику в Україні нижча, ніж в Словаччині,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 лип, 2023 16:27
Пропонуємо до обговорення:
Ціна на електроенергію в Україні 3 липня нижче, ніж в сусідніх Словаччині, Угорщині та Румунії. Про це свідчать дані державного підприємства Оператор Ринку.
Дивися повний текст Ціна на електрику в Україні нижча, ніж в Словаччині, Угорщині та Румунії — Оператор Ринку
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