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«Задіяні у корупції та сплачують
мало податків»: Шурма...

«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 14:00

Re: «Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма..

Примат написав:
  Shaman написав:
  Примат написав:вот мне без разницы запрет наличных, я только ЗА, так как понимаю, что теперь все операции будут ПРОЗРАЧНЫМИ, и все будут платить НАЛОГИ

а там блекаут - й будете чеки виписувати? що, не вмієте?

да и понимаю, что хитрожопые, которые уходят от налогов найдут найдут 100500 причин заботясь у пенсионерах и блекаутах, только чтобы оставить всё как есть - торговать в черную.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5594506#p5594506
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:19

  GALeon написав:
pankovic_sergij написав:Шурма в тебе замість мозгів тирса...!
необоажай шурпу. Він стільки років чесно працював на рудого і вправно відмивав для нього гроші

А ще отримав освіту в московській школі "Сколково".
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:25

  Примат написав:если я честный законопослушный гражданин, который платит все налоги, то мне от этого только плюс, так как не будут на кассе "тормозить" люди с наличными. Недовольны только те, кто уходит от налогов.

Бредиш. Невдоволені - тому що безготівка - ненадійна і часто незручна.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:43

Дебил! Его же самого в любой момент,как станет неугодным власти, обнулят. И ничем не докажет,что он не слон. Ответ во всех инстанциях будет одинаков - "Такого гражданина в базе жителей Украины нет!"
galex_184
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:46

Сколько ему за это заплатили? Опять хочет быть впереди планеты всей? Другие страны только единичные осторожные эксперименты,а тут скопом всех 42 млн украинцев в цифровой концлагерь!!! Дебил! Его же самого в любой момент,как станет неугодным власти, обнулят. И ничем не докажет,что он не слон. Ответ во всех инстанциях будет одинаков - "Такого гражданина в базе жителей Украины нет!"
galex_184
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 17:04

Примат не соромтесь - спитайте
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:45

  Примат написав:
  Shaman написав:
  Примат написав:вот мне без разницы запрет наличных, я только ЗА, так как понимаю, что теперь все операции будут ПРОЗРАЧНЫМИ, и все будут платить НАЛОГИ

а там блекаут - й будете чеки виписувати? що, не вмієте? :lol:

да и понимаю, что хитрожопые, которые уходят от налогов, найдут 100500 причин, заботясь у пенсионерах и блекаутах, только чтобы оставить всё как есть - торговать «вчерную»

але чомусь навіть розвинені країни до цього не дішли. й якщо ви гадаєте, що заборонами можна чогось досягти, ви помиляєтесь - у розвинених країнах це трохи по-іншому організовано.

якщо умовно не буде готівки - то тоді крипта стане якраз на часі - але це фантастика
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 22:08

  Shaman написав:
  Примат написав:
  Shaman написав:а там блекаут - й будете чеки виписувати? що, не вмієте? :lol:

да и понимаю, что хитрожопые, которые уходят от налогов, найдут 100500 причин, заботясь у пенсионерах и блекаутах, только чтобы оставить всё как есть - торговать «вчерную»

але чомусь навіть розвинені країни до цього не дішли. й якщо ви гадаєте, що заборонами можна чогось досягти, ви помиляєтесь - у розвинених країнах це трохи по-іншому організовано.

якщо умовно не буде готівки - то тоді крипта стане якраз на часі - але це фантастика

Так і є, спочатку пряник, а потім кнут.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:59

Re: «Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма..

Електронні гроші та ще з терміном дії.
Повний контроль на витрати з боку держави.
Відсутність накопичень і всі щасливі.
Корупція? Великий капітал у цьому сенсі давно пішов у криптовалюту, все це для того ж пересiчного, нічого нового.
Чому б не спробувати черговий експеримент, тут же за кредити на все погоджуються, абсолютно на все.
Тоді ми йдемо до вас.
Прораб
 
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