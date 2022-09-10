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«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лип, 2023 14:00
Примат написав: Shaman написав: Примат написав:
вот мне без разницы запрет наличных, я только ЗА, так как понимаю, что теперь все операции будут ПРОЗРАЧНЫМИ, и все будут платить НАЛОГИ
а там блекаут - й будете чеки виписувати? що, не вмієте?
да и понимаю, что хитрожопые, которые уходят от налогов найдут найдут 100500 причин заботясь у пенсионерах и блекаутах, только чтобы оставить всё как есть - торговать в черную.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5594506#p5594506
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GALeon
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:19
GALeon написав:
pankovic_sergij написав:Шурма в тебе замість мозгів тирса...!
необоажай шурпу. Він стільки років чесно працював на рудого і вправно відмивав для нього гроші
А ще отримав освіту в московській школі "Сколково".
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BIGor
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:25
Примат написав:
если я честный законопослушный гражданин, который платит все налоги, то мне от этого только плюс, так как не будут на кассе "тормозить" люди с наличными. Недовольны только те, кто уходит от налогов.
Бредиш. Невдоволені - тому що безготівка - ненадійна і часто незручна.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:43
Дебил! Его же самого в любой момент,как станет неугодным власти, обнулят. И ничем не докажет,что он не слон. Ответ во всех инстанциях будет одинаков - "Такого гражданина в базе жителей Украины нет!"
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galex_184
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:46
Сколько ему за это заплатили? Опять хочет быть впереди планеты всей? Другие страны только единичные осторожные эксперименты,а тут скопом всех 42 млн украинцев в цифровой концлагерь!!! Дебил! Его же самого в любой момент,как станет неугодным власти, обнулят. И ничем не докажет,что он не слон. Ответ во всех инстанциях будет одинаков - "Такого гражданина в базе жителей Украины нет!"
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galex_184
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Додано: Чет 06 лип, 2023 17:04
Примат не соромтесь - спитайте
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ruslan42212
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Додано: Чет 06 лип, 2023 20:45
Примат написав: Shaman написав: Примат написав:
вот мне без разницы запрет наличных, я только ЗА, так как понимаю, что теперь все операции будут ПРОЗРАЧНЫМИ, и все будут платить НАЛОГИ
а там блекаут - й будете чеки виписувати? що, не вмієте?
да и понимаю, что хитрожопые, которые уходят от налогов, найдут 100500 причин, заботясь у пенсионерах и блекаутах, только чтобы оставить всё как есть - торговать «вчерную»
але чомусь навіть розвинені країни до цього не дішли. й якщо ви гадаєте, що заборонами можна чогось досягти, ви помиляєтесь - у розвинених країнах це трохи по-іншому організовано.
якщо умовно не буде готівки - то тоді крипта стане якраз на часі - але це фантастика
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Shaman
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Додано: Чет 06 лип, 2023 22:08
Shaman написав: Примат написав: Shaman написав:
а там блекаут - й будете чеки виписувати? що, не вмієте?
да и понимаю, что хитрожопые, которые уходят от налогов, найдут 100500 причин, заботясь у пенсионерах и блекаутах, только чтобы оставить всё как есть - торговать «вчерную»
але чомусь навіть розвинені країни до цього не дішли. й якщо ви гадаєте, що заборонами можна чогось досягти, ви помиляєтесь - у розвинених країнах це трохи по-іншому організовано
.
якщо умовно не буде готівки - то тоді крипта стане якраз на часі - але це фантастика
Так і є, спочатку пряник, а потім кнут.
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BIGor
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:59
Електронні гроші та ще з терміном дії.
Повний контроль на витрати з боку держави.
Відсутність накопичень і всі щасливі.
Корупція? Великий капітал у цьому сенсі давно пішов у криптовалюту, все це для того ж пересiчного, нічого нового.
Чому б не спробувати черговий експеримент, тут же за кредити на все погоджуються, абсолютно на все.
Тоді ми йдемо до вас.
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Прораб
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