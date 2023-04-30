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Первинний та вторинний ринок нерухомості у червні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:14
Пропонуємо до обговорення:
Український маркетплейс DIM. RIA представив оновлений звіт власного аналітичного центру за червень 2023 року. У дослідженні проаналізовано коливання ціни та пропозиції щодо новобудов, вторинного продажу і оренди.
Дивися повний текст Первинний та вторинний ринок нерухомості у червні (інфографіка)
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