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Відсоток дохідності за ОВДП

Відсоток дохідності за ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 13:15

Відсоток дохідності за ОВДП

Підкажіть будь ласка новачку, як правильно розрахувати відсоток дохідності ОВДП без реінвестування відсотків (UA4000226260, номінальна дохідність 16%, купон 80). Як розумію, вказана номінальна дохідність 16% буде при купівлі ОВДП за 1000 грн. Яле я їх купував за 1040,24 - який в цьому випадку буде відсоток дохідності ОВДП?
petrikvn28
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Модератори: Ірина_, Модератор

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