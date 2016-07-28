|
|
|
Відсоток дохідності за ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 08 лип, 2023 13:15
Підкажіть будь ласка новачку, як правильно розрахувати відсоток дохідності ОВДП без реінвестування відсотків (UA4000226260, номінальна дохідність 16%, купон 80). Як розумію, вказана номінальна дохідність 16% буде при купівлі ОВДП за 1000 грн. Яле я їх купував за 1040,24 - який в цьому випадку буде відсоток дохідності ОВДП?
-
petrikvn28
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 22.04.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 лип, 2023 17:21
petrikvn28 написав:
Підкажіть будь ласка новачку, як правильно розрахувати відсоток дохідності ОВДП без реінвестування відсотків
Гадаю, що тут швидше допоможуть - Ринок ОВДП
-
FinTech
-
-
- Повідомлень: 575
- З нами з: 01.10.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
14
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4936
|2190773
|
|
|62
|56381
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|