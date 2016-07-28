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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 08 лип, 2023 13:15
Відсоток дохідності за ОВДП
Підкажіть будь ласка новачку, як правильно розрахувати відсоток дохідності ОВДП без реінвестування відсотків (UA4000226260, номінальна дохідність 16%, купон 80). Як розумію, вказана номінальна дохідність 16% буде при купівлі ОВДП за 1000 грн. Яле я їх купував за 1040,24 - який в цьому випадку буде відсоток дохідності ОВДП?
Додано: Суб 08 лип, 2023 17:21
Гадаю, що в цiй темi - Ринок ОВДП - швидше допоможуть.
Приклад, як треба рахувати дохiднiсть по ОВДП тут.
Додано: Суб 08 лип, 2023 19:50
petrikvn28
обираєте бркера (через якого будете купувати) і далі є зручний сервіс який порахує дохід
по вашій бумазі -
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