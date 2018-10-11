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Монети України

Монети України
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 21:59

Монети України

Монети України випущені з початку повномасштабної війни викликають не аби який інтерес у нумізматів по всьому світу
пропоную тут обговорювати все майбутні випуски, де і як купити монети
Нумізматика УКРАЇНА
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.07.23
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:01

Re: Монети України

очікуються аукціон від НБУ на продаж 1 грн з золота
яку ціну ви прогнозуєте?
Нумізматика УКРАЇНА
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.07.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:53

Re: Монети України

шановні друзі, якщо ви бажаєте знати де і коли можна купити рідкісні монети за банківською ціною, прошу підписатися на мій телеграм канал @numizmatika_ukr

Буду максимально корисний!
Дякую!
Нумізматика УКРАЇНА
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.07.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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