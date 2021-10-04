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Інвестор столичного ТРЦ
«Respublika Park» святкує...

Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 00:24

Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує...

Пропонуємо до обговорення:
Австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, яка відкрила у Києві найбільший у Східній Європі торговий центр «Respublika Park», святкує десятиріччя з дати заснування. Відзначили ювілей в австрійському парламенті, де зібрались лідери сфери нерухомості та фінансів.

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Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує 10-річний ювілей
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