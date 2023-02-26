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Менше 5 л на 100 км: представлено
кросовер із величезним...

Менше 5 л на 100 км: представлено кросовер із величезним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 23:48

Менше 5 л на 100 км: представлено кросовер із величезним...

Пропонуємо до обговорення:
Виробник електромобілів AITO, який перебуває під крилом Huawei, представив нову версію свого кросовера AITO M5 Standard Edition. Очікується, що постачання новинки розпочнеться у серпні, повідомляє MMR.

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Менше 5 л на 100 км: представлено кросовер із величезним запасом ходу (фото)
R2
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