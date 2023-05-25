Під час війни в Україні неможливо визначити, хто саме є олігархом, оскільки найбагатші українці втратили частину активів.
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В Офісі президента пояснили, чому відклали запуск реєстру олігархів
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Додано: Вів 11 лип, 2023 09:57
В Офісі президента пояснили, чому відклали запуск...
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Дивися повний текст
В Офісі президента пояснили, чому відклали запуск реєстру олігархів
Додано: Вів 11 лип, 2023 09:57
как будто в реестре их там тысячи были бы.... их по пальцем можно пересчитать
Додано: Вів 11 лип, 2023 14:48
Брехня. Огірок менше євро, персики також, як і груша не коштує 5 євро. Для інжиру рано. Немає цін типу було 40 кун, а стало 40 євро. Ціни подорожчали, може бути було 40 кун, а стало 10 євро, але ніяк не на стільки, скільки пишуть. Дорада, сібас 7 євро по акціі, без акції 10. М'ясо 5-6 євро ха кілограм шиї. Ресторани були дорогі завжди, зараз ще трохи подорожчали. Але тут знімають в основному апартаменти і готують самі, а не харчуються постійно в ресторанах. Так було завжди. Ціни на житло теж плюс мінус ті ж самі. Чорногорія стала майже такою ж по цінам, а може й дорожче. Бензин в Чорногорії дорожчий наприклад. Ціни з Дубровника.
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